Accesso regolato agli sportelli CUP per rinnovo autocertificazioni per esenzione ticket reddito

Per facilitare l'accesso a tutti i richiedenti rispettando le precauzioni richieste per l'emergenza COVID la Direzione di Asugi ha attivato e potenziato tutti gli sportelli CUP a Trieste presso l'Ospedale Maggiore dalle ore 14 alle 19, Cattinara dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30, Muggia dalle ore 15 alle ore 19, San Giovanni dalle ore 10 alle ore 14, Opicina lunedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 15 mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30, Aurisina martedì dalle ore 8 alle ore 11.30, Monfalcone dalle ore 08.30 alle ore 19 , Gorizia dalle ore 8.30 alle ore 19.

Si chiede pertanto agli aventi diritto di rispettare l'orario della prenotazione al fine di evitare assembramenti e il rispetto delle indicazioni sanitarie richieste viste l'emergenza.

Si riportano di seguito i requisiti degli aventi diritto:

CODICE ESENZIONE:

CONDIZIONE DI STATUS E REDDITO

E01

Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98.

Nel caso dei minori, può accadere che il bambino abbia diritto all’esenzione contrariamente ai suoi genitori o agli altri fratelli d’età superiore a sei anni. In questi casi il modulo dovrà essere firmato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

E02

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

E03

Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico

E04

Titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

Le casalinghe e gli studenti fruiscono dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria solo se rientrano in uno dei quattro casi previsti per l'esenzione.

Per poter beneficiare dell'esenzione ticket per motivi di status e reddito, il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista) certifica il codice di esenzione direttamente al momento della compilazione della ricetta.

I non residenti, seppur domiciliati nel territorio della Provincia di Trieste devono reperire l'apposito certificato presso la competente Azienda Sanitaria di residenza (il riconoscimento del diritto all'esenzione è di competenza dell'Azienda Sanitaria di residenza e non può essere effettuato da quella dove si è, per esempio, solo domiciliati per motivi di lavoro o studio).

Nulla varia per le esenzioni per patologia, per invalidità civile o del lavoro.

La prescrizione di farmaci non rientra nel regime di esenzione, che riguarda invece gli esami clinici e le visite mediche.

