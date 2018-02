L’Alternanza scuola-lavoro si propone di consolidare le conoscenze acquisite a scuola, mettendo alla prova sul campo le attitudini degli studenti, per orientarli nelle scelte future di studio e lavoro. Dal 2015, l’Ufficio Disciplina Tirocini e Frequenze Istituzionali, della Direzione dei Servizi Sociosanitari di ASUITs, ha creduto fortemente in questa iniziativa, e anche per l’anno scolastico 2017-2018 ha deciso di aderire ai progetti inerenti l’alternanza scuola lavoro.

Durante il precedente anno scolastico sono stati accolti presso l’Azienda Sanitaria quasi 500 studenti, provenienti da tutte le scuole della regione. Sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti, l’Ufficio Disciplina Tirocini e Frequenze Istituzionali ha presentato a docenti e referenti scolastici per l’alternanza, un catalogo con i progetti formativi delle strutture di ASUITs che hanno aderito a tale iniziativa.

Oltre all’esperienza sul campo, il progetto formativo di ASUITs prevede anche delle giornate in aula, che serviranno a integrare le informazioni sulle tematiche trattate e ad ampliare la conoscenza dei contesti aziendali ai giovani partecipanti.

“L’intento che ci proponiamo”, riferisce la responsabile dell’Ufficio Tirocini e Frequenze Istituzionali Donatella Ferluga, “è quello, di far conoscere agli studenti la realtà del mondo sanitario, ed è per questo che quest’anno l’offerta formativa risulta essere ancora più ampia e di grande qualità. Alla fine del loro percorso formativo i ragazzi conosceranno la realtà dell’Azienda, grazie a dei corsi mirati in aula, sapranno meglio destreggiarsi in caso di bisogno all’interno delle strutture aziendali e potranno sicuramente decidere in maniera più consapevole del loro futuro, grazie ad una scelta consapevole del percorso di studi futuri e una precisa attività d’informazione rispetto le opportunità degli sbocchi occupazionali. Per questo sarà fondamentale che ogni studente conosca bene già a priori i progetti proposti, così da per poter scegliere consapevolmente il percorso formativo e riceverne il massimo beneficio”.

Il catalogo di ASUITs comprende 28 progetti, con un’offerta che spazia dalle strutture ospedaliere a quelle territoriali e si articola in ambito sanitario, tecnico e amministrativo, dando così la possibilità agli studenti di una scelta molto ampia.

A fine percorso agli studenti verrà chiesto di valutare la qualità percepita, mediante un questionario, e gli stessi dovranno produrre un elaborato sul loro percorso formativo, nel quale avranno la possibilità di fornire dei suggerimenti e consigli o esprimere eventuali critiche.

Il catalogo presentato alle scuole che hanno scelto di aderire all’offerta formativa, può essere consultato o scaricato dal sito aziendale (www.asuits.sanita.fvg.it nella sezione del sito dedicata “Frequenze Istituzionali).

Per accedere è fondamentale che le scuole interessate stipulino una convenzione bilaterale, e prentino la richiesta all’ufficio deputato, fornendo i nominativi degli alunni interessati e del progetto prescelto.

Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta via mail all’indirizzo:

segreteria.gat@asuits.sanita.fvg.it