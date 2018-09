Assemblea sindacale del personale del Comparto di venerdì 28 settembre

Nella giornata di venerdì 28 settembre, le Organizzazioni Sindacali UIL, FLP e CGIL hanno indetto una Assemblea Sindacale per il personale del comparto.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 4 del CCNQ 4.12.2017) e fermo restando il diritto dei dipendenti a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali nel limite del monte ore annuo pro capite, durante lo svolgimento dell'assemblea sindacale sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.

AVVISO. Il Centro Donatori di Sangue presso l'Ospedale Maggiore sarà operativo soltanto tra le ore 8,00 e le ore 9,20, e solo per i Donatori che si sono prenotati entro le 9,20. I Donatori prenotati per orari successivi, sono stati raggiunti telefonicamente e invitati a non presentarsi. Nella giornata di domani, non sarà possibile accettare donatori non prenotati. Siamo spiacenti per il disagio ai Donatori di Sangue. Il Centro Donatori di Monfalcone e il Centro Donatori di Gorizia, osserveranno il consueto orario di apertura: 8,00 - 10,45.

PER INFO NUMERO VERDE SANITA' 800991170 dalle 8.30 alle 13 e www.asuits.sanita.fvg.it

CREAUS/PC/ss