ASUITs: STABILIZZAZIONI AL VIA

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, sulla base di quanto previsto all’interno del D.lgs 75/17 (cd “Decreto Madia”) e nel successivo protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale precario dell’area del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario siglato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e i sindacati (Cgil Fp, Uil Fpl, Cisl Fp, Fsi e Fials) il 15 febbraio scorso, ha dato avvio alla procedura di ricognizione interna per l’individuazione del personale medico in servizio presso l’Azienda, nei confronti del quale si possa dar corso all’assunzione a tempo indeterminato.Tra i requisiti previsti, oltre ad una precedente assunzione a tempo determinato tramite una procedura concorsuale pubblica per esami e/o titoli, è richiesta un’attività di servizio almeno triennale e la presenza in servizio successivamente alla data del 28/08/2015.

E’ scattata quindi la stabilizzazione di sei Dirigenti Medici che dal 1/3/2018 andranno a potenziare l’organico di ASUITs.