AVVISO: Pensionamento del dott. Bufo e modalità per il cambio del medico di medicina generale

Si comunica agli assistiti del dott. Girolamo Bufo (ambulatorio di via dei Porta 6/1), in pensione dal 15 settembre 2018, che il cambio medico può essere effettuato presso gli Sportelli Amministrativi Distrettuali, preferibilmente del Distretto di appartenenza.

Il Medico di Medicina Generale viene scelto tra quelli iscritti nell'elenco relativo all'ambito territoriale di residenza.

E' consentita la scelta di un MMG iscritto in un elenco diverso da quello dell'ambito territoriale di residenza (per ragioni di vicinanza e di migliore viabilità quando la residenza graviti su un ambito limitrofo o per gravi ed obiettive circostanze), previa accettazione del medico stesso e sentito il parere obbligatorio del Comitato Aziendale di ASUITs.

Il rapporto con il medico è basato sulla reciproca fiducia; i medici possono acquisire un numero di assistiti stabiliti dagli accordi nazionali e regionali.

Per ulteriori informazioni www.asuits.sanita.fvg.it - Il Mio Medico o numero verde sanità 800991170 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

CREAUS/PC/ss