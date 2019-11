AVVISO Sciopero del 19 novembre

Si comunica che il Sindacato Professionale SHC Sanità Human Caring, ha proclamato lo sciopero di 24 ore per il 19 novembre, per il settore della Sanità Pubblica, Privata, Terzo Settore, RSA, RA, Aziende dei Servizi alla Persona dei vari Comuni italiani, IRCCS. L’astensione riguarda il personale OSS (operatore socio-sanitario), infermieri generici e puericultrici, ASA, OSA, Ausiliari e OTA. In questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.