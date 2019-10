BRA Day 16 ottobre

L’Unità Clinico Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’ASUITs aderirà anche quest’anno al Bra Day - giornata mondiale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, per far conoscere il percorso che la vede quotidianamente impegnata a fianco delle pazienti per ristabilire la loro integrità, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. L’evento rientra nell'ambito della campagna di prevenzione per il tumore al seno “Nastro Rosa” che si svolge durante tutto il mese di ottobre.

L’iniziativa ha l’obiettivo di divulgare informazioni corrette e complete sulla ricostruzione del seno, fornite da chirurghi plastici specializzati e aggiornati sull’argomento, per offrire alla donna la possibilità di una scelta serena, consapevole e mirata.

Sarà un momento di ritrovo informale che coinvolgerà sia le pazienti, testimoni del fatto che è possibile riprendere serenamente la propria vita guarendo non solo fisicamente, ma anche e soprattutto psicologicamente, sia le figure impegnate quotidianamente nella lotta contro il cancro.

Il personale della Chirurgia Plastica sarà presente e disponibile per qualsiasi informazione ed eventuali appuntamenti.

L’evento sarà gentilmente ospitato da DRAW Food in via Torino 26, il 16 ottobre dalle 17.30 e vedrà pazienti, familiari, amici e personale sanitario riuniti fianco a fianco per un momento di seria spensieratezza, informativo e ludico allo stesso tempo, ove non mancheranno dei momenti di intrattenimento.

Verrà organizzato un tiro alla fune “in rosa” al quale parteciperanno anche le donne operate, vestendo le magliette rosa fornite da Televita Spa, società attiva nella prevenzione sociosanitaria da oltre trent’anni. Sarà un momento divertente e fortemente simbolico, a ricordare che la forza e l’entusiasmo possono tornare anche al termine di un percorso di cura impegnativo da affrontare.

L’evento è organizzato dalla SC (UCO) Clinica di Chirurgia plastica che è parte integrante della Breast Unit di Trieste di ASUITs, con la collaborazione del Comune di Trieste e con il patrocinio della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione di Trieste), della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, di Televita Spa, Lions Club Trieste Alto Adriatico e del Comune di Duino Aurisina.