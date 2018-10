Buone pratiche nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche nei servizi residenziali

Nell’ambito del Programma CCM 2016 del Ministero della Salute, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in collaborazione con l'INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale di Roma, sta sviluppando strumenti utili al fine di migliorare la valutazione dei rischi nelle Strutture residenziali per anziani e diffondere soluzioni per la loro corretta gestione, oltre che facilitare lo scambio di esperienze e di Buone Pratiche nella gestione della sicurezza del lavoro. La logica del percorso intrapreso è quella di perseguire un modello territoriale partecipativo, in grado di attuare e sostenere interventi specifici attraverso l’attività di supporto e trasferimento di strumenti alle aziende.

Al seminario, rivolto ai soggetti della prevenzione e sicurezza sul lavoro dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani che operano nella provincia di Trieste, porteranno la loro esperienza tutte le Istituzioni del territorio che operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro e saranno presentati gli strumenti di rilevazione e gestione dei rischi lavorativi sviluppati nell’ambito del progetto. Verrà inoltre riportata una prima esperienza di adozione di tali strumenti in una residenza.



