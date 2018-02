Cardiologie aperte, gli eventi continuano con l’educazione di Comunità in Cardiologia

E’ ripartito da alcuni giorni il ciclo di eventi “Cardiologie Aperte” finalizzato alla prevenzione ed educazione di comunità in ambito cardiovascolare.

Professionisti, infermieri e medici della SC Cardiologia incontreranno pazienti, familiari e la comunità civile presso gli Ambienti del 2° piano del Polo Cardiologico di Cattinara.

«Proseguiremo, - riferisce Gianfranco Sinagra Direttore del Dipartimento Cardiovascolare, - il 22 febbraio dalle 16 alle 17 con lo Scompenso Cardiaco, il primo marzo con Infarto Miocardico e Angioplastica, l’8 marzo con Arresto cardiaco ed 15 marzo con la Fibrillazione atriale.

Gli incontri sono pensati per informare e sensibilizzare sui principali problemi cardiovascolari e sono parte delle iniziative di educazione di comunità che in partnership con ANMCO, le Associazioni di Volontariato come Amici del Cuore, Sweet Heart, Cuore Amico Muggia ed Assodiabetici, si realizzeranno nel corso del 2018, supportate dalla Direzione Aziendale Sanitaria Universitaria Integrata, Dipartimento Universitario di Scienze Mediche e MIUR. Il team di professionisti infermieri e medici della SC cardiologia e Centro Cardiovascolare saranno impegnati nella divulgazione scientifica, promozione di stili di vita sani e riconoscimento e primo soccorso all’arresto cardiaco nelle scuole.»

Trieste, 22/02/2018 ore 16:00-17:00

Cardiologie aperte 2018: Come curarsi e vivere bene con lo SCOMPENSO CARDIACO - CONOSCERE DI PIU’ LA MALATTIA AIUTA A CURARSI E A PRENDERSI CURA DI CHI CI STA A CUORE

Organizzatore: Prof Sinagra/d.ssa Serena Rakar

Ospedale di Cattinara – Hub II livello - Direttore: Prof Sinagra

SERIE DI INCONTRI PER PAZIENTI RICOVERATI & FAMILIARI a cura del team medico-infermieristico della SC Cardiologia

Trieste, 01/03/2018 ore 16:00-17:00

Cardiologie aperte 2018: Come curarsi e vivere bene dopo un INFARTO o un’ANGIOPLASTICA CORONARICA - CONOSCERE DI PIU’ LA MALATTIA AIUTA A CURARSI E A PRENDERSI CURA DI CHI CI STA A CUORE

Organizzatore: Prof Sinagra/d.ssa Serena Rakar

Ospedale di Cattinara – Hub II livello - Direttore: Prof Sinagra

SERIE DI INCONTRI PER PAZIENTI RICOVERATI & FAMILIARI a cura del team medico-infermieristico della SC Cardiologia

Trieste, 08/03/2018 ore 16:00-17:00

Cardiologie aperte 2018: Cosa sapere e saper fare in caso di ARRESTO CARDIACO - CONOSCERE DI PIU’ LA MALATTIA AIUTA A CURARSI E A PRENDERSI CURA DI CHI CI STA A CUORE

Organizzatore: Prof Sinagra/d.ssa Serena Rakar

Ospedale di Cattinara – Hub II livello - Direttore: Prof Sinagra

SERIE DI INCONTRI PER PAZIENTI RICOVERATI & FAMILIARI a cura del team medico-infermieristico della SC Cardiologia

Trieste, 15/03/2018 ore 16:00-17:00

Cardiologie aperte 2018: Come vivere con la FIBRILLAZIONE ATRIALE - CONOSCERE DI PIU’ LA MALATTIA AIUTA A CURARSI E A PRENDERSI CURA DI CHI CI STA A CUORE

Organizzatore: Prof Sinagra/d.ssa Serena Rakar

Ospedale di Cattinara – Hub II livello - Direttore: Prof Sinagra