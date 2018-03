La compagnia (instabile) del laboratorio teatrale del Centro Diurno del Dipartimento delle Dipendenze di ASUITs presenta "Cari Estinti", spettacolo organizzato dalla Cooperativa Reset con regia e testo di Pino Roveredo.

Appuntamento mercoledì 21 marzo alle 20.30 al Teatro Mila, ingresso gratuito.

“Cari estinti" è una commedia che, muovendosi dentro il riposo di un cimitero, vuol far sorridere e ricordare. Ricordare le "scomparse" che non sono mai scomparse, ma che girano nella parte dolce della memoria, e che una volta rammentate, prendono voce e corpo per ripercorrere un passato col sapore della sorpresa, rammarico e poesia.

Una commedia "Cari estinti", raccontata e rappresentata dalle persone che frequentano il Centro Diurno di via Pindemonte, che per l'occasione vogliono ricordare una "scomparsa" che continua a girarci nel cuore, intendo la piccola grande figura della nostra meravigliosa Caterina (Zorzi).

Pino Roveredo