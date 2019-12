Centro Vaccinale Unico

L’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che dal 2 al 3 gennaio 2020, il Centro Vaccinale Unico, di via de Ralli 3, per effetto dell'aggiornamento del sistema informativo, garantirà solo gli appuntamenti vaccinali già programmati o prenotati e per le vaccinazioni in post esposizione per rischio infettivo. In queste giornate non sarà possibile dare appuntamenti vaccinali oltre a quelli già programmati. Le vaccinazioni per le quali di norma non è necessaria la prenotazione riprenderanno a partire dal giorno 7 gennaio 2020, salvo casi selezionati e urgenti.