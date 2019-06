Congresso Mondiale di Dermatologia, premiato medico in specializzazione presso la Clinica Dermatologica

Il dott. Claudio Conforti, medico in specializzazione presso la Clinica Dermatologica di Trieste, è stato premiato con il secondo premio “Marc Larrègue Award” al Congresso Mondiale di Dermatologia per il migliore caso clinico presentato. La premiazione si è svolta ieri 12 Giugno presso il Museo Diocesano di Milano, dove il dott. Conforti ha presentato ai membri della American Academy of Dermatologists (AAD) e della International League of Dermatological Societies (ILDS) una patologia molto rara di una paziente 52 enne afferita alla Clinica Dermatologica di Trieste per una rara forma di Istiocitosi. Tale riconoscimento sottolinea il grande impegno di tutti i medici della dermatologia triestina per il trattamento e l’inquadramento diagnostico di patologie complesse.

“Riconoscimenti come questo – ha commentato la dott.ssa Iris Zalaudek, Direttore della SC Clinica Dermatologica di ASUIts – confermano il grande spessore dei nostri giovani ricercatori e il valore aggiunto dato dall’integrazione tra attività clinica e ricerca universitaria che si ha in un’azienda integrata come la nostra”.

"Porgo i miei complimenti al dr. Conforti – ha detto il Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG Riccardo Riccardi - per questo importante riconoscimento che rende merito al suo impegno e alla sua carriera ma che, in modo estensivo, conferma ancora una volta che il FVG riesce ad esprimere eccellenze di straordinaria levatura internazionale. L'augurio è che tanti giovani si impegnino per mantenere elevati gli standard della nostra medicina".

Il 24° Congresso Mondiale Dermatologia 2019 è il più grande e importante congresso di dermatologia al mondo, che quest’anno si è svolto in Italia battendo le altre 6 destinazioni in gara – Pechino, Rio de Janeiro, Dubai, Istanbul e Bangalore. (https://www.adoi.it)

CREAUS/PC