Corsa dei Castelli 2018 - Domenica 18 novembre

Il 13 novembre alle 17 si terrà una conferenza stampa di presentazione il nostro centro iscrizioni allestito in Piazza della Borsa.

Le iscrizioni alla Telethon Run Family saranno aperte venerdì 16 e sabato 17 novembre dalle 9 alle ore 19 e domenica 18, giorno della gara, dalle ore 7 alle ore 8 in Piazza della Borsa.

A tutto il personale dell’ASUITs, nonché a tutti i gruppi e le associazioni che all’azienda stessa fanno riferimento o con la quale hanno legami verrà praticato un costo d’iscrizione ridotto. Al personale dell’Azienda sanitaria basterà esibire il badge aziendale all’atto dell’iscrizione per ottenere la riduzione del costo d’iscrizione.

Come annunciato durante la presentazione della manifestazione sportiva, quest’anno alla qualità tecnica della competizione, che vede schierati al via atleti di fama internazionale, andrà ad affiancarsi il coinvolgimento di tutta la città e un aiuto concreto alla ricerca: una parte della quota d'iscrizione alla Run Family, infatti, verrà destinata all'associazione benefica Telethon.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sarà Fiona May, l’indimenticata campionessa di salto in lungo e salto triplo vincitrice con la canotta azzurra dell’Italia di due argenti olimpici, di tre titoli mondiali (due all’aperto e uno indoor) e ancora oggi, a 13 anni dal suo ritiro, detentrice del record italiano femminile di salto in lungo con 7,11 metri.

La corsa partirà alle 10 del 18 novembre 2018 dall’area del Castello di Miramare e dopo aver percorso il lungomare di Barcola avrà il suo punto d’arrivo all’interno del Porto Vecchio, davanti al Magazzino 26 dove, fino a pomeriggio inoltrato, ci saranno punti ristoro, musica e animazione a beneficio dei partecipanti.

“Mantenere uno stile di vita sano aiuta a prevenire moltissime patologie. E’ importante non fumare, avere una corretta alimentazione e fare attività fisica, anche moderata - ha detto il dott. Andrea Di Lenarda, Direttore della SC Cardiovascolare e Medicina dello Sport -. Una semplice camminata allena il corpo e libera la mente, a tutte le età: accanto alla perdita di peso, ai benefici cardiovascolari e respiratori, aiuta ad uscire dall’isolamento sociale, a ridurre l’ansia e la depressione e migliorare il tono dell’umore, permette di rafforzare le ossa, mantenere tonico il tessuto muscolare, migliorare l’equilibrio riducendo così le possibilità di cadute, riduce il rischio di alcune tipologie di tumore e permette di controllare meglio i valori del diabete. La SC Cardiovascolare e Medicina dello Sport promuove la partecipazione ad attività sportive a tutti i livelli, dalle semplici camminate alle attività più impegnative e aderisce alla Corsa dei Castelli, che quest’anno propone accanto alla corsa di 10 km anche la Run Family da 5 km, che consente ad ogni partecipante di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico di preparazione”.

Le iscrizioni sono già aperte on line, sul sito www.promorun.it

La Struttura Complessa Cardiovascolare e Medicina dello Sport garantisce la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari: promuove stili di vita adeguati per prevenire le malattie cardiovascolari, identifica precocemente i segni di una malattia cardiaca e segue nel tempo i pazienti in cui si sia già sviluppata una cardiopatia.

Nella nostra città, la SC Cardiovascolare ha seguito il potente sviluppo della Cardiologia degli ultimi decenni che ha reso questa specializzazione una fra quelle dotate di maggiore contenuto tecnologico.

