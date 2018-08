L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che dalle 11:30 di venerdì 10 agosto, per un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di comunicazione del Distretto 2, sede di via pietà 2/1, non saranno operative le utenze telefoniche e internet. I collegamenti verranno ripristinati a fine lavoro, presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno.