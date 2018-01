Gli elettori fisicamente impediti e non deambulanti che non possono allontanarsi dall’abitazione per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 possono avvalersi del voto domiciliare.

Come previsto dalla normativa vigente, le condizioni di salute devono essere certificate da un funzionario medico designato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Per il rilascio dei certificati medici per elettori fisicamente impediti e non deambulanti, i cittadini interessati, dovranno presentarsi alla visita medica presso la Segreteria della Struttura Accertamenti Clinici di Medicina Legale di via del Farneto 3 - 3° piano - stanza 323, da lunedì 26 febbraio a sabato 3 marzo 2018 dalle 8:00 alle 10:00.

La documentazione, con la quale presentarsi alla visita è:

- documento di identità valido

- certificato elettorale

- eventuale documentazione sanitaria relativa alle infermità, per le quali è richiesto il rilascio del certificato medico.

Per gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dell’abitazione risulti impossibile, anche con l’ausili dei servizi istituiti dai comuni per l’accompagnamento degli elettori disabili ai seggi elettorali, il certificato viene rilasciato previa visita domiciliare.

Per ottenerla è necessaria l’impegnativa del proprio Medico di Medicina Generale, nella quale devono essere specificate le gravissime infermità per le quali si richiede la prestazione (quale quesito diagnostico) e la necessità di visita domiciliare con dizione "visita medico legale domiciliare per L. 46/09".

La prestazione (visita e certificato) è gratuita e deve essere prenotata, mediante presentazione dell'impegnativa del MMG, presso la Segreteria della Struttura Complessa Accertamenti Clinici di Medicina Legale in via del Farneto 3 – 3° piano – stanza 323, entro il 12 febbraio 2018 dalle 9:00 alle 11:00.