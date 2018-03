ELEZIONI REGIONALI DEL 29 APRILE 2018

In occasione delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 29 aprile 2018, per ottenere il certificato medico per l’elettore fisicamente impedito e non deambulante, la persona interessata dovrà presentarsi alla visita medica presso la Segreteria della Struttura Accertamenti Clinici e Legali per Finalità Pubbliche in via del Farneto 3 - 3° piano - stanza 323 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile 2018 (escluso il mercoledì) con orario 8:00 - 10:00.

I documenti necessari per ottenere il certificato sono: documento di identità in corso di validità; il certificato elettorale; la documentazione sanitaria relativa alle infermità per le quali richiede il certificato medico.

Per quanto riguarda la possibilità del voto a domicilio essa è prevista dalla normativa vigente anche per gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausili dei servizi istituiti dai comuni per l’accompagnamento degli elettori disabili ai seggi elettorali.

La norma prevede che le condizioni di salute in questione siano certificate da un medico designato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Se il numero delle richieste dovesse risultare particolarmente rilevante, ASUITs si riserva la facoltà di affidare anche ad altri sanitari tale compito.

Il certificato viene rilasciato previa visita domiciliare e per ottenerla è necessaria l’impegnativa del proprio Medico di Medicina Generale, nella quale devono essere specificate le gravissime infermità, per le quali si richiede la prestazione (quale quesito diagnostico) e la necessità di visita domiciliare (con dizione "visita medico legale domiciliare per L. 46/09").

Naturalmente, ferma restando la responsabilità del medico legale per la certificazione di intrasportabilità al seggio elettorale, il MMG deve formulare le richieste solamente per i casi nei quali sussistano ragionevoli presupposti per l’impossibilità del paziente di recarsi al seggio elettorale, anche utilizzando mezzi di soccorso. Ciò è importante per evitare richieste inappropriate, che rendano di fatto impossibile una certificazione in tempi rapidi dei casi invece veramente meritevoli.

La prestazione (visita e certificato) è gratuita e deve essere prenotata, mediante presentazione dell'impegnativa del MMG, entro il 21marzo 2018 dalle 9:00 alle 11:00 presso la Segreteria Struttura Complessa Accertamenti Clinici e Legali per Finalità Pubbliche in via del Farneto 3 – 3° piano – stanza 323.

Riferimenti normativi:

Art. 1, Decreto Legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla Legge 22/2006 e modificato dalla Legge 46/2009.