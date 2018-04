Esenzioni ticket per reddito

Tutti i cittadini in possesso del certificato di esenzione ticket rilasciato dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) E01, E02, E03 E04 non necessitano di effettuare alcun rinnovo né di presentare il modulo cartaceo al momento della prescrizione della visita, in quanto sono presenti nei sistemi informativi del medico di medicina generale o dei pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali ospedalieri e distrettuali.

Nel momento in cui non sussistano più i requisiti per i quali è stata richiesta, l’esenzione viene considerata nulla.

Possono richiedere il certificato di esenzione ticket per status e reddito coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

E01

Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a 36.151,98 euro.

Nel caso dei minori, può accadere che il bambino abbia diritto all’esenzione contrariamente ai suoi genitori o agli altri fratelli d’età superiore a sei anni. In questi casi il modulo dovrà essere firmato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

E02

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

E03

Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico

E04

Titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

Per ulteriori informazioni: numero verde sanità 800.99.11.70 (L-V 8.30-13.00) e http://www.ass1.sanita.fvg.it -> servizi al cittadino -> esenzioni

Per il mese di aprile sono attivi gli sportelli CUP:

CUP MUGGIA

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30

CUP AURISINA

Ogni martedì dalle 11 alle 12

CUP FARNETO

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30

III piano stanza n. 331

Per offrire maggiore opportunità di accesso per i cittadini è stato aperto in più lo sportello di Cattinara.

CUP CATTINARA

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30