– L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che le sedi e gli orari per il rilascio/rinnovo delle Esenzioni ticket per status e reddito in vigore dal 2/5/2018 sono i seguenti:

Distretto 1 – Aurisina: venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00;

Distretto 1 – Opicina: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00;

CUP Farneto: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00;

Distretto 3 – Muggia: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.30;

Ospedale di Cattinara: da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 13.30.