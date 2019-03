Esposizione al sole: un ciclo di incontri con gli esperti

Pelle ed esposizione al sole: a marzo un ciclo di conferenze affronterà il tema della protezione dai raggi solari, dell’invecchiamento della pelle e dell’abbronzatura, per affrontare correttamente la stagione estiva.

Gli incontri, promossi dall’Associazione Trieste Solidale e dall’Università della Terza Età, si terranno il giovedì 7, 14 e 21 marzo alle 16.30, presso l’Aula magna dell’Università della Terza Età “Danilo Dobrina” di via Corti 1.

Giovedì 7 marzo - Attenti al sole”

Relatrice: dott.ssa Serena Bonin, Ricercatrice universitaria, Dipartimento. Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste

- Illustrazione dei motivi per cui ci si abbronza in modo diverso

- Informazioni generali sulle radiazioni UV e gli effetti di queste radiazioni sulle cellule e sulla nostra cute

- Come sono fatti gli schermi solari e a che cosa servono

Giovedì 14 marzo - “Come ci proteggiamo dal sole? Non solo crema!”

Relatrice: dott.ssa Paola Ottin, Senior product manager Cantabria Labs Difa Cooper

- Illustrazione dello spettro solare e dell’importanza della protezione a 360°: non solo raggi UVA e UVB ma infrarossi e lice visibile nella prevenzione (invecchiamento, stress ossidativo, tumori della pelle)

- Importanza della protezione in & out perché la sola crema topica non è sufficiente a proteggere aree del corpo quali occhi, orecchie e labbra

- Caratteristiche di una fotoprotezione solare ideale

- Polypodium Leucotomos: che cosa è e perché si utilizza

Giovedì 21 marzo - “Conoscere e prevenire l’invecchiamento cutaneo”

Relatrice: dott.ssa Valentina Perkan, Specialista in Dermatologia, Dirigente medico presso la S.C. Clinica Dermatologica ASUITs

- Quadri clinici dell’invecchiamento cutaneo

-Eventuali terapie di prevenzione a seconda dei vari fototipi

