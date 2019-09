Festa di fine estate con Amalia

Venerdì 13 settembre alle 15.00, “Amalia” sarà lieta di incontrare i propri utenti alla festa di fine estate organizzata per loro con la formula “Porta un amico”. L’evento si svolgerà presso il “Caffè Tommaseo” con canzoni, imitazioni e momenti di cabaret in compagnia del trio Crampi Elisi. Durante l’evento gli utenti avranno a disposizione un buffet dolce e salato oltre a bevande su richiesta.

“Amalia” è un servizio dell’ASUITs e del Comune di Trieste, gestito da Televita SpA, che ha come obiettivo contrastare l’isolamento sociale delle persone anziane promuovendo la socializzazione, la salute e il benessere. “Amalia” garantisce infatti un contatto telefonico costante e la messa in rete delle persone con i servizi e le opportunità offerte dal territorio. Negli anni il servizio si è evoluto e arricchito di attività, come il segretariato sanitario per promuovere corretti stili di vita, anche attraverso la partecipazione a corsi motori, e monitoraggio dedicato alle persone fragili dimesse dall’ospedale o dalle strutture riabilitative.

Per usufruire del servizio un privato cittadino può auto-candidarsi. Esiste poi anche la possibilità che sia la comunità stessa (parenti, amici, vicini di casa, volontariato) a segnalare un cittadino anziano come potenziale utente Amalia, rivolgendosi direttamente al numero verde o ai Servizi territoriali (distretto sanitario di residenza). Il numero Verde 800 544 544 è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.