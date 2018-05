Formazione del personale dell'Ufficio Comunicazione, Relazioni Esterne Aziendali, Ufficio Stampa

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che il 25 e 30 maggio e l’8 giugno il personale del Servizio Comunicazione, Relazioni Esterne Aziendali, Ufficio Stampa è in formazione.

Per tale motivo in queste giornate il Servizio sarà aperto al pubblico nelle sedi di via Sai 1-3 e dell’Ospedale di Cattinara, dalle 13:30 alle 15.

Allo stesso modo il Numero Verde Sanità 800-991170 sarà attivo dalle 13:30 alle 15 anziché dalle 8.30-13.00.