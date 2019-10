Il 20 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’osteoporosi, una malattia in cui l’osso si indebolisce diventando più fragile e quindi più suscettibile alle fratture, perfino in assenza di trauma.

In un’ottica di prevenzione l’ASUITs ha deciso di mettere a disposizione del cittadino un numero di telefono apposito. Nella giornata di domenica 20 ottobre, la dott.ssa Monica Cravatari, Responsabile presso la SC Medicina Interna – Ambulatorio malattie metaboliche dell’osso, sarà a disposizione dei cittadini dalle ore 14.00 alle ore 16.00 al numero di telefono 348-8710304. La dott.ssa risponderà a qualsiasi domanda o dubbio riguardante l’osteoporosi.

L’osteoporosi è la più frequente patologia metabolica dell’osso ed è silente, il primo sintomo a volte è proprio la frattura, evento da prevenire mediante la diagnosi precoce nei pazienti a rischio. Per la diversa tipologia dell’osso (spugnoso o corticale) l’osteoporosi colpisce più precocemente l’osso spugnoso, maggiormente rappresentato al radio distale, alle vertebra o costole, mentre interessa più tardivamente l’osso corticale come quello del femore o dell’omero ed è per questo motivo che l’età di insorgenza di tali fratture è decisamente più tardiva.

L’OMS, la IOF (International Osteoporosisi Foudation) ed altre Società, hanno rilevato una discrepanza tra rilievo epidemiologico della patologia e inadeguato trattamento della popolazione sia in prevenzione primaria che secondaria. Solo le malattie cardiovascolari hanno un impatto maggiore ma, mentre la prevenzione delle malattie cardiovascolari è adeguata, solo una parte dei fratturati riceve un trattamento, per non parlare dei Paziente in prevenzione primaria.

CREAUS/RD