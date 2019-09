Giornate Europee del Patrimonio 21 e 22 settembre

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione congiunta del calendario completo delle iniziative promosse dagli Istituti del MiBAC – Ministero per il Beni e le Attività Culturali presenti in Friuli Venezia Giulia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che si terranno sabato 21 e domenica 22 settembre 2019.

In rappresentanza dell' dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste è intervenuta Mara Pellizzari, Vice Commissario Straordinario per l'area Sociosanitaria, che ha sottolineato come sia sempre attuale il messaggio che l‘arte può e deve essere strumento di rigenerazione della persona nella sua interezza, e dell‘umanità.

Il 21 e 22 settembre, in via del tutto eccezionale, saranno esposti al pubblico, presso Palazzo Economo di Piazza della Libertà 7, alcuni dipinti del pittore Gianni Russian (1922-1962) appartenenti al ciclo che decorava gli spazi comuni dell'ex Sanatorio "Santorio Santorio" di Trieste. Oggi le opere sono conservate presso i depositi di Palazzo Economo in forza di un comodato gratuito stipulato con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Triestina.

Le visite guidate alla mostra "Palazzo Economo e Gianni Russian - La commedia dell'Arte nei dipinti per il teatrino del Sanatorio "Santorio" di Trieste" si terranno sabato 21 settembre, ore 15.30 e 16.30 e domenica 22 settembre, ore 10.30 e 11.30.

Ulteriori informazioni negli allegati qui sotto.

Gallery