Il 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene

ASUITs aderisce alla “Settimana della prevenzione sulle malattie renali” organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Italiana del Rene Onlus (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) in occasione della Giornata Mondiale del Rene del 14 marzo.

Tema della Giornata Mondiale del Rene è la prevenzione delle malattie renali, secondo i principi di equità ed uguaglianza: accessibilità universale alle cure ed un linguaggio comune paziente-nefrologo.

Dall’11 al 17 marzo la Fondazione Italiana del Rene Onlus e ASUITs saranno impegnate in una campagna divulgativa presso la COOP delle Torri d'Europa, per informare la popolazione sul corretto stile di vita per la salute dei reni, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino ad arrivare alla piena consapevolezza sull’importanza della donazione d’organi per il trapianto.

Il 15 marzo dalle 17 alle 19 il personale medico e infermieristico specializzato della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi sarà a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini.

Il 13 marzo la Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Cattinara apre le porte e invita i familiari delle persone in cura a visitare la mostra delle opere dell’artista pittore Furio Bomben. La mostra sarà inaugurata alle 13.30 e si potrà visitare fino al 14 aprile; le opere saranno esposte seguendo il percorso dell’emodializzato, presso la Nefrologia all’8°piano della Torre Chirurgica dell’Ospedale di Cattinara.

Il 14 marzo dalle 11.30 alle 13.30 la SC Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore apre le porte ai familiari delle persone in trattamento emodialitico per far conoscere la struttura e il personale che ci lavora. I familiari interessati dovranno preventivamente segnalare l’adesione all’infermiere della stanza dialisi; il giorno della visita troveranno il personale al secondo piano nello sbarco ascensori antistante la struttura e verranno accompagnati in piccoli gruppi alla visita guidata per conoscere i professionisti di riferimento. Per raggiungere il punto di ritrovo si consiglia di utilizzare l’entrata pedonale riservata ai dializzati di via Stuparich angolo piazza Ospitale e seguire la cartellonistica che indica il percorso.

850 milioni di persone nel mondo soffrono di patologie renali, che costituiscono l’11° causa di mortalità a livello globale. La Giornata Mondiale del Rene si svolge ogni anno a livello internazionale con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali, promuovere specifiche misure e strategie di prevenzione, implementare il trattamento precoce, stimolare la consapevolezza sui fattori di rischio, e su come vivere con una malattia renale.

