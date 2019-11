Il caffè della salute

La prevenzione e la cura delle patologie della vescica è l’argomento che, nell’ambito dei Caffè della Salute, verrà affrontato in un incontro pubblico con gli urologi Nicola Pavan e Michele Rizzo martedì prossimo 26 novembre, alle ore 17.00, presso l’antico Caffè San Marco, in via Battisti 18, a Trieste.

L’appuntamento, dal titolo “Quando la vescica si fa sentire: sintomatologia e problemi correlati”, è promosso da Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), sezione di Trieste, Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (AsuiTs) e Comune di Trieste, in collaborazione con gli Ordini dei medici e dei farmacisti di Trieste e Federsanità Anci Fvg.

Si tratta di un tema di grande importanza e di crescente attualità in quanto si assiste ad un aumento delle varie forme di patologie vescicali, che coinvolgono indifferentemente sia le donne che gli uomini. Patologie che se diagnosticate in tempo possono trovare molte possibilità di cura. Nell’incontro, a cui il pubblico potrà accedere liberamente fino ad esaurimento dei posti disponibili, Pavan e Rizzo, della Clinica urologica di Asuits, dopo alcuni cenni anatomici, parleranno di ematuria nella cistite acuta, di diagnosi e cura dei tumori vescicali e dei tumori vescicali invasivi, dell’importanza della prevenzione, da attuare anche per queste patologie adottando adeguati stili di vita.