Il truck tour “banca del cuore” torna a Trieste

Dal 24 al 26 ottobre il Truck Tour sarà di nuovo a Trieste, in Piazza Sant’Antonio. Durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente:

l'esecuzione dello screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico con il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva;

una stampa dell'elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

lo screening metabolico con il rilievo di 8 risultati metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo Alto HDL, Rapporto Colesterolo HDL / LDL, Calcolato LDL, Colesterolo non HDL, fast-Glucosio e Emoglobina glicata;

la stampa del profilo glicidico, lipidico e del proprio rischio cardiovascolare;

la consegna del kit dei 7 opuscoli realizzati da Fondazione per il Tuo cuore

la consegna di un cuore "scalda mani" della Fondazione per il Tuo cuore, riutilizzabile infinite volte.

Perché partecipare

Sarà l’occasione per incontrarci e promuovere tutto quello che possiamo fare per prevenire e curare le malattie cardiovascolari con sani stili di vita e trattamenti specifici, ove necessario.

I fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari sono numerosi: ipertensione arteriosa, fumo di tabacco, ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta (scarso consumo di frutta e verdura e di pesce, eccessivo consumo di sale e grassi saturi, ecc.).

Il Centro Cardiovascolare e la Cardiologia con medici ed infermieri, le Associazioni dei Cardiopatici, le Associazioni sportive, la LILT saranno a disposizione nostri concittadini per fare uno screening gratuito delle malattie cardiovascolari e dare consigli pratici per una lunga vita in salute.

La campagna nazionale

Partendo dal progetto Banca del Cuore (link https://www.bancadelcuore.it/progetto.php) si prosegue con la Campagna Nazionale Itinerante di Prevenzione Cardiovascolare che, sempre nell’ambito di Banca del Cuore, mette “in movimento” un jumbo truck appositamente allestito, che consente di entrare nel cuore delle più belle piazze d’Italia, anche in zone difficilmente accessibili - ma importanti perché luoghi di grande interesse - in modo da poter raggiungere direttamente i cittadini e trasmettere loro il messaggio di prevenzione della ipercolesterolemia e delle malattie cardiovascolari da essa derivate.

La “Banca del Cuore”

Il progetto di Prevenzione Cardiovascolare Nazionale BANCA DEL CUORE nasce nel 2015 ed è un'iniziativa promossa dalla "Fondazione Per il Tuo cuore" per concretizzare nel mondo reale le proprie finalità di formazione e di prevenzione del Rischio Cardiovascolare Globale.

Un progetto innovativo e rivoluzionario, ideato dal Prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione Per il Tuo cuore.

Il jumbo truck

Durante le "tappe" del Truck Tour vengono veicolate informazioni utili in tema di prevenzione cardiovascolare e i cittadini hanno la possibilità di effettuare un check-up completo di elettrocardiogramma e analisi per la valutazione dello stato di salute del proprio cuore. Inoltre, grazie al suo speciale allestimento, nel Truck sono svolti giornalmente incontri divulgativi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini e dibattiti scientifici con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare globale.

Programma

Mercoledì 24 ottobre Piazza Sant’Antonio

9.00 – 14.00 Presentazione dell’iniziativa e saluti delle autorità (ASUITS, COMUNE, REGIONE ANMCO) Attività di screening cardiovascolare con la presenza del personale medico ed infermieristico della SC Cardiovascolare di Trieste 11.00 Incontro con la popolazione: Dott. Di Lenarda, Donatella Radini, personale SC Cardiovascolare di Trieste, Associazioni cardiopatici, Associazioni sportive, LILT 14.00–19.00 Attività di screening CV con la presenza del personale medico ed infermieristico della SC Cardiovascolare di Trieste 16.00 - 17.30 Eventi per la popolazione: proiezione di messaggi sui corretti stili di vita. Medici ed infermieri della SC Cardiovascolare risponderanno alle domande dei presenti.

Giovedì 25 ottobre Piazza Sant’Antonio

9.00–14.00 Presentazione dell’iniziativa e saluti delle autorità (ASUITS, COMUNE, REGIONE ANMCO) Attività di screening CV con la presenza del personale medico ed infermieristico della SC Cardiovascolare di Trieste 11.00 Incontro con la popolazione: Dott. Di Lenarda, Donatella Radini, personale SC Cardiovascolare di Trieste, Associazioni cardiopatici, Associazioni sportive, LILT 14.00–19.00 Attività di screening CV con la presenza del personale medico ed infermieristico della SC Cardiovascolare di Trieste 16.00 - 17.30 Eventi per la popolazione: proiezione di messaggi sui corretti stili di vita. Medici ed infermieri della SC Cardiovascolare risponderanno alle domande dei presenti.

Venerdì 26 ottobre Piazza Sant’Antonio

9.00–19.00 Presentazione dell’iniziativa e saluti delle autorità (ASUITS, COMUNE, REGIONE ANMCO) Attività di screening CV con la presenza del personale medico ed infermieristico Consiglio Direttivo Regionale ANMCO FVG e SC Cardiologia 11.00 Incontro con la popolazione: Dr.ssa Rakar e Consiglio Direttivo Regionale ANMCO FVG 14.00–19.00 Attività di screening CV con la presenza del personale medico ed infermieristico Consiglio Direttivo Regionale ANMCO FVG e SC Cardiologia 16.00 - 17.30 Eventi per la popolazione a cura del Consiglio Direttivo Regionale ANMCO FVG e SC Cardiologia: Fibrillazione atriale e anticoagulanti orali . Dr Mazzone; Il peso dei fattori di rischio cardiovascolare. Dr. Pecoraro; “Stop & Start: riavvia il cuore”. Dr Rakar; Training massaggio cardiaco. Inf. Nait

