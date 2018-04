Mercoledì 11 aprile alle 8.30 presso l’Auditorium di Corso Cavour 1 si terrà la prima edizione de corso di formazione “Linee di indirizzo regionali per la gestione dell’iperglicemia e del diabete in ospedale: applicazione della DGR 1572/2017”. La seconda edizione del corso si terrà il 18 arile a Udine ed entrambe le edizioni sono accreditate per la formazione continua ECM; responsabile scientifico è il dott. Aldo Mariotto, Direttore Sanitario di ASUITs.

Questa iniziativa è volta a garantire l'applicazione delle “Linee di indirizzo regionali per la gestione dell’iperglicemia e del diabete in ospedale” attraverso la condivisione dei contenuti, l’analisi dei ruoli e la formazione dei diversi attori coinvolti nella cura della persona con diabete operanti in ospedale e nelle strutture coinvolte nella continuità assistenziale. In particolare, si intende dare indicazioni sulla necessità di garantire la presenza di team multidisciplinari e multi professionali all’interno di ogni Ospedale.

Il diabete rappresenta una malattia in continua espansione. In Italia i dati più recenti stimano una prevalenza del diabete più che doppia rispetto a quella di 30 anni fa. Nella nostra Regione, in base ai dati del Registro Regionale la prevalenza del diabete è intorno al 6,7%.

Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica pone come primo obiettivo di "Migliorare la capacità del SSN nell’erogare e monitorare i servizi, attraverso l’individuazione e l’attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell’offerta e che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull’appropriatezza delle prestazioni erogate“. Lo stesso Piano, tra le aree di miglioramento, individua la ”gestione della persona con diabete ricoverata per altra patologia”. L’iperglicemia e il diabete in ospedale rappresentano un problema clinico, gestionale e di sicurezza di enormi proporzioni. Nel 2016, si sono registrati in regione n. 24294 ricoveri di pazienti diabetici per una qualsiasi causa e n. 8486 ricoveri di pazienti non diabetici all’ammissione con iperglicemia ≥140. In totale n. 32999 ricoveri pari al 22% dei ricoveri totali. Le giornate di degenza dei pazienti diabetici sono state n = 219744 e le giornate di degenza di pazienti non diabetici con iperglicemia n = 98397. In totale, 318141 giornate di degenza pari al 30% delle gg di degenza complessive. Esistono problematiche relative all’individuazione dei pazienti, alla loro gestione nei reparti di base e specialistici, e alla dimissione, in termini di raccordo col territorio per quanto riguarda la gestione dei pazienti secondo i loro diversi livelli di gravità e per quanto riguarda la riconciliazione terapeutica.

La Regione ha messo a punto le “Linee di indirizzo regionali per la gestione dell’iperglicemia e del diabete in ospedale” nell’agosto 2017, con lo scopo di fornire un nuovo modello organizzativo sia in termini di struttura di base che dei principali sistemi operativi per quanto riguarda la gestione dell’iperglicemia e del diabete negli ospedali del Friuli Venezia Giulia.

