MARTEDì 1 MAGGIO 2018

L’associazione sindacale USI-AIT, ha proclamato uno "sciopero generale dei lavoratori di tutti i comparti e categorie” per la giornata del 1° maggio 2018.

In previsione di ciò, fatta salva l'eventuale revoca o sospensione dell'azione di sciopero, si segnala che in questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi all'utenza che potranno verificarsi.