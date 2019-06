Mercoledì 12 giugno l'attività dei i Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta sarà interrotta per consentire la loro partecipazione ad un evento formativo.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che Mercoledì 12 giugno l'attività dei i Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta sarà interrotta per consentire la loro partecipazione ad un evento formativo. In questa giornata il Servizio di Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica) sarà attivo: dalle 8:00 alle 20:00 in sostituzione dei Medici di Medicina Generale dalle 14:00 alle 20:00 in sostituzione dei Pediatri. Al Servizio si accede telefonando al Numero Verde per i Servizi sanitari non urgenti 800 614 302 Il problema deve essere comunicato all'operatore di centrale che trasmetterà i dati al medico del servizio, il quale richiamerà l'utente in tempi brevi. Il medico di continuità assistenziale, sulla base della valutazione del bisogno espresso, può rispondere tramite consiglio telefonico o visita domiciliare. È responsabilità del medico, anche sulla base di linee guida nazionali e/o regionali, valutare se è necessaria la visita domiciliare. Si raccomanda di non dimenticare mai di lasciare il proprio recapito telefonico! CREAUS/GP