Modifica orari CUP di via Farneto

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che dal 2 gennaio al 2 febbraio 2018, lo sportello CUP di via Farneto 3 - III piano -st.331, esclusivamente per il rilascio delle esenzioni ticket per status e reddito, osserverà il seguente orario:

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Dal 2 gennaio 2018 l'orario per le prenotazioni ed incassi CUP sarà il seguente:

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Da lunedì 5 febbraio 2018 riprenderà il consueto orario per il rilascio delle esenzioni ticket: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Si ricorda che anche lo Sportello CUP della sede di Muggia rilascia l'autocertificazione di esenzione ticket per status e reddito nel consueto orario di attività: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.