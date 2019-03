Nell'ambito della prossima manifestazione "Olio Capitale" che si svolgerà a Trieste presso la Stazione Marittima è prevista, nella giornata inaugurale del 15 marzo dalle ore 14.30 alle 16.00 una presentazione a più voci sugli effetti benefici dell'olio extravergine di oliva dal titolo " Olio d'Oliva: passato presente e futuro del principe della dieta mediterranea". Nel corso dell'evento verrà ripercorso il ruolo che l'olio extravergine di oliva ha da punto di vista nutrizionale, con particolare attenzione all'ambito della prevenzione delle malattie. Pilastro indiscusso della cucina mediterranea e condimento diffuso ed apprezzato in tutto il mondo, l'olio di oliva, come documentato da una vasta letteratura scientifica, ha un'importante valenza nutrizionale e rappresenta un vero alleato per la nostra salute.

Le persone coinvolte nella manifestazione sono in buona parte medici e personale sanitario dipendente di ASUITS e prestigiosi ricercatori dell'Università di Trieste che operano quotidianamente gomito a gomito non solo nella cura dei nostri pazienti ma che condividono numerose collaborazioni scientifiche anche con realtà di eccellenza scientifiche ed imprenditoriali presenti sul territorio. Interverranno in qualità di esperti: Silvia Palmisano dell'UCO di Clinica Chirurgia, Catrin Simeth della SC di Gastroentreologia, Natalia Rosso della Fondazione Centro Studi Fegato, Michela Zanetti, Sabrina Argenta e Rocco Barazzoni esperti in nutrizione operanti nell'ambito della Clinica Medica, Antonella Calabretti esperta in chimica degli alimenti ed Elena Parovel una delle massime esperte in campo oleario nonché rappresentante molto nota del tessuto produttivo locale. Tale iniziativa è nata da una proposta della dott.ssa Deborah Bonazza, referente per la ricerca dell'UCO di Anatomia ed Istologia Patologica che con entusiasmo e professionalità ha permesso di coagulare per l'iniziativa un team di così alto livello. Sarà un'occasione in cui le professionalità della nostra Azienda e dell'Ateneo saranno a disposizione di quanti, addetti ai lavori e semplici visitatori, avranno il piacere di partecipare a questa importante appuntamento di rilevanza internazionale.

