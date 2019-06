Passaggio interdetto al 1° piano, lato via Gatteri, del quadrilatero dell’Ospedale Maggiore

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che dal 1 luglio sarà interdetto il passaggio attraverso i locali EX BIC (Bassa intensità di cure) dell’Ospedale Maggiore, situati al primo piano del quadrilatero, lato via Gatteri, per lavori di adeguamento locali. Sarà quindi necessario il passaggio presso il sotterraneo o attraverso il giardino. In loco saranno posizionati cartelli esplicativi per indirizzare l’utenza.