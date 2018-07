Percorsi formativi Fondazione ITS A. Volta del biennio 2018-2020

Sono aperte le preiscrizioni ai tre percorsi formativi della Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie di Trieste per il biennio 2018-2020, di cui l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste è Socio Fondatore:

Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie – TAB con una nuova formazione specifica anche sulla modellazione e stampa 3D e soluzioni di IoHT (Internet of Health Things) nel settore biomedicale;

Tecnico superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica biomedica – TIB con una nuova formazione specifica anche sullo sviluppo di APP, realtà aumentata, realtà virtuale e modellazione 3D nel settore biomedicale.

Tecnico superiore per la gestione delle tecnologie a supporto della continuità assistenziale e della medicina d’iniziativa attraverso la gestione di dati e l’ottimizzazione dei processi clinici – TOHC (NEW BIENNIO 2018-2020) specializzato nell’One Health Care, che trova la sua ottimale collocazione presso enti e società di servizi per la domiciliarità, strutture a bassa intensità di cura, aziende di telecomunicazione e compagnie di assicurazione.

I percorsi formativi sono biennali, con frequenza obbligatoria per l’80%, si svolgeranno a partire dalla fine del mese di ottobre 2018 a Trieste, presso il LAB3 del campus di Area Science Park a Basovizza.

Ogni percorso di studi prevede 2000 ore: 1200 ore di formazione teorico-pratica-laboratoriale e 800 ore di stage presso aziende leader di mercato, da svolgersi in Italia o all’estero.

Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato il “Diploma di Tecnico Superiore” - riconosciuto in tutta Europa - con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (V EQF). Inoltre, per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall’EUROPASS diploma supplement.

I posti disponibili per ogni corso sono 25. Per partecipare alle selezioni si può compilare on-line il modulo di preiscrizione all’indirizzo www.itsvolta.it/ preiscrizione entro il 31/08/18, allegando la documentazione richiesta.

Le selezioni si terranno verso la metà del mese di settembre 2018.

Per informazioni e preiscrizioni:

www.itsvolta.it

info@itsvolta.it

telefono: 040 3755301

