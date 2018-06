“Percorso Azzurro” per le patologie oncologiche della sfera genitale maschile

Parte il 14 giugno la Campagna Nazionale della LILT “Percorso Azzurro”. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione maschile alla prevenzione primaria e secondaria per le patologie oncologiche della sfera genitale: tumore della prostata, del testicolo e del pene.

Il genere maschile si ammala e muore di più di tumore, rispetto alle donne. In Italia, dei 370.000 circa nuovi casi di tumore maligno il 54% è diagnosticato negli uomini (circa 195.000 nuovi casi/anno). Secondo il rapporto AIOM-AIURTUM 2017, il tumore alla prostata è la neoplasia più frequente tra i soggetti di sesso maschile sopra i 50 anni nei Paesi sviluppati (20% di tutti i tumori maschili) con circa 34.800 nuovi casi nel 2017 in Italia. Il tumore al testicolo rappresenta l’1% di tutti i tumori maschili (circa 2500 nuovi casi in Italia nel 2017) e compare con maggior frequenza negli uomini giovani sotto i 50 anni. Il tumore al pene è il più raro con circa 500 nuovi casi in Italia nel 2017.

LILT For MEN vuole portare a tutti gli uomini il messaggio di fare prevenzione.

A Trieste la campagna si svolgerà in collaborazione con la U.C.O di Clinica Urologica di ASUITS, diretta dal Prof. Carlo Trombetta, che dal 2017 è dotata di una Prostate Unit. I medici della equipe effettueranno controlli gratuiti di prevenzione aperti a tutti ma con priorità ai soggetti di età compresa tra i 45 e 75 anni nelle giornate del 18, 20 e 21 giugno. Verranno dati anche consigli per le buone pratiche in tema di autopalpazione dei testicoli, ispezione del pene e conoscenza dei sintomi che richiedono attenzione per le patologie della prostata.

Dato il numero limitato di posti, le prenotazioni sono obbligatorie e si effettuano a partire da lunedì 11 giugno alla segreteria della LILT telefonando dal lunedì al venerdì allo 040-398312 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o recandosi in sede LILT, piazza dell’Ospitale n. 2, III piano scala A dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.