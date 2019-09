Prevenzione cardiovascolare: la prevenzione sCORRE

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste partecipa anche quest’anno all’iniziativa nazionale “La prevenzione cardiovascolare sCORRE”. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso il movimento, caratterizzato da un’attività fisica equilibrata, per sé e per i propri animali domestici. Contribuendo alla realizzazione di progetti di prevenzione cardiovascolare e coinvolgendo i cittadini a mettersi in moto, l’iniziativa darà una vera e propria sferzata di energia a tutti, facendo sCORREre la prevenzione cardiovascolare in tutta Italia!

Quest’anno il progetto presentato dalla SC Cardiovascolare e Medicina dello sport in collaborazione con la SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio prevede di mettere a disposizione della popolazione triestina e dei visitatori percorsi ginnici segnati e sicuri, con diverse difficoltà tecniche, fruibili nello storico giardino dell’Ospedale Maggiore da chiunque, incluso diversamente abili e sedentari. Un nuovo sistema del verde che dovrebbe trasformare il comprensorio dell’Ospedale Maggiore in un nuovo parco aperto, percorribile da chiunque negli orari diurni, che assume significato terapeutico nelle aree di pertinenza agli edifici ospedalieri. Il parco diviene uno spazio alternativo alla cura, ma per questo non meno importante ai fini dei processi di guarigione dei pazienti: l’interazione tra uomo e ambiente naturale riesce a generare notevoli benefici a livello psico-fisico.

Partecipare al progetto è semplicissimo. È sufficiente svolgere attività fisica (correndo, camminando o andando in bici), anche con il proprio animale da compagnia, e condividere una foto dei km percorsi su Facebook: i km saranno convertiti in punti a sostegno del progetto preferito. Il Board, tenendo conto anche del contributo dei cittadini, eleggerà i vincitori.

Il progetto “Healing Gardens – percorso riabilitativo outdoor” potrà essere votato fino al 2 novembre 2019, secondo le modalità di seguito indicate:

1. L’utente dovrà scattare una foto ove sia visibile, in maniera chiara e leggibile, il numero di Km percorsi a piedi o in bici, anche con un animale da compagnia. La foto potrà riguardare, a titolo esemplificativo, il sistema di tracciamento dell’attività fisica offerto da app mobile di fitness o riprendere lo schermo di un tapis roulant o cyclette;

2. La suddetta foto dovrà quindi essere pubblicata sul proprio profilo pubblico Facebook, con l’aggiunta della mention @la prevenzione scorre (identificativo dell’iniziativa), dell’hashtag #scorre05 e dell’hashtag #bici o #piedi (separati da uno spazio);

3. Per ogni Km percorso a piedi e ogni 5 Km percorsi in bici indicati nella foto saranno attribuiti al progetto individuato dal relativo hashtag sarà attribuito un voto (con arrotondamento per eccesso. Esempio: 6,3 km a piedi = 7 voti; 20,7 km in bici = 20,7/5 = 4,14 -> 5 voti). La dichiarazione di quale tipologia di attività sia stata svolta (attraverso indicazione del relativo hashtag) non è obbligatoria. In mancanza di indicazioni dell’utente e di impossibilità di capire in maniera univoca dalla foto se i Km si riferiscono ad attività a piedi o in bici, le attività superiori o uguali a 20 km verranno considerate effettuate in bicicletta mentre quelle inferiori a piedi;

4. Non verranno in ogni caso considerati validi ai fini dell’iniziativa foto riportanti l’effettuazione dei percorsi superiori a 150 km. Gli esiti delle votazioni saranno periodicamente aggiornati sul sito dell’iniziativa www.laprevenzionescorre.it (ogni ultimo martedì del mese).

