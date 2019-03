Prevenzione oncologica femminile, donazione Triesteventi

Sabato 23 marzo, l'Associazione Culturale Triesteventi ha donato alla SC Oncologia 1.500 €, raccolti grazie al progetto NOVEMBER & MORE 2018 rivolto alla prevenzione oncologica femminile.

Durante tutto il mese di novembre sono stati organizzati vari eventi ludici e didattici che hanno coinvolto numerose realtà cittadine, soprattutto del settore sportivo, partendo dal Venjulia Rugby Trieste, primo sostenitore e promotore dell'iniziativa.

La somma devoluta verrà utilizzata per sostenere la prevenzione oncologica in campo femminile e in particolare la cultura della prevenzione in senologia, attraverso la produzione di materiale informativo da distribuire alle associazioni sportive del territorio, rimanendo così aderenti allo spirito con il quale è stata promossa la raccolta fondi da parte dell'associazione Triesteventi.

