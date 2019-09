Progetti di servizio civile universale 2019/2020 presso ASUITs

L’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che è stato indetto il nuovo bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale, con 40 posti disponibili per i progetti realizzati da ASUITs. Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni, per un impegno di 25 ore settimanali della durata di 12 mesi, con un riconoscimento economico mensile di € 439,50.

I quattro progetti di ASUITs, che prenderanno avvio all’inizio del 2020, si svolgeranno presso i servizi territoriali delle Microaree (“Luogo (IN) comune. Costruire salute, inclusione e cittadinanza nelle Microaree di Trieste”, 20 posti), del Dipartimento di Salute Mentale (“Niente su di me senza di me 2. Co-produzione di reti per la prevenzione ed il supporto a percorsi nell’ambito dei servizi di salute mentale”, 10 posti), del Dipartimento delle Dipendenze (“Consumi a rischio e dipendenze 2. Promuovere la salute attraverso gli interventi di prossimità. Il supporto facilitante e lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale”, 4 posti) e presso i presidi ospedalieri di Cattinara e Maggiore (“Percorsi amici. Volontari per un ospedale più accessibile e accogliente”, 6 posti).

Chi è iscritto all’Università potrà avere diritto al riconoscimento di crediti formativi e di eventuali tirocini.

Da quest’anno le domande devono essere presentate soltanto ON-LINE accedendo al sito: https://domandaonline.serviziocivile.it/ del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet di ASUITS o rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile, sempre di ASUITS, in via Giovanni Sai, 1-3, stanza 120, 1° piano con i seguenti orari:

Lunedì – mercoledì 14:00 - 17:00

Martedì – giovedì 10:00 – 14:00

Venerdì chiuso

Per ulteriori informazioni tel. 040/399.5872 - cell. 320/6651593

E-mail serviziocivile@asuits.sanita.fvg.it

