Relazioni ad alta gradazione - Aprile, mese della prevenzione alcologica

Tema centrale di questa XVII edizione di “Aprile mese di prevenzione alcologica” è la famiglia, alla quale sono dedicate varie iniziative nella settimana di apertura della mostra multimediale “Legami ad alta gradazione”. Fotografie, scritti autobiografici, video, dibattiti con esperti e rappresentanti del volontariato di settore si susseguiranno per far capire a chi vive questo problema che uscirne è possibile, che c’è chi può fornire aiuto e supporto adeguato.

Mercoledì 7 e 14 aprile alle 20.30 e giovedì 8 e 15 aprile alle 17.30 nel Teatro dei Salesiani di via dell’Istria 53 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Orco Tron… ‘sto strucolo de pomi xe sai bon” di Giorgio Fortuna, organizzato dall’Associazione As.Tr.A.

Mercoledì 14 aprile presso il Centro Commerciale "Torri d’Europa" sarà presente un banchetto informativo gestito dall’Associazione Hyperion,

Mercoledì 14 aprile alle 17 e giovedì 15 alle 10 nella Sala Don Luigi Sturzo di Piazzale Rosmini si terrà la Festa di primavera consegna dei diplomi di astinenza organizzata dall'associazione As.Tr.A.

Nella sala Umberto Veruda di Piazza Piccola 2 si terranno i seguenti eventi:

Lunedì 16 aprile alle 17 verrà inaugurata la mostra fotografica con scatti di Christian Milotic e verranno presentate le numerose iniziative di informazione e prevenzione che si svolgeranno nei giorni a seguire.

Martedì 17 aprile alle 17 si terrà l’incontro con il Dott. Aldo Becce, psicanalista e presidente di Jonas Onlus e gli operatori della Struttura per le Dipendenze Legali.

Mercoledì 18 aprile alle 17 verrà proiettato il film Proiezione e dibattito in collaborazione con “Mediateca - La Cappella Underground”

Giovedì 19 aprile alle 17 reading e presentazione della pubblicazione “Relazioni ad alto grado°” dedicato alle esperienze dei familiari.

Venerdì 20 aprile alle 17 si terrà un incontro dedicato alla condivisione delle esperienze nelle Associazioni di Volontariato dei familiari.

Venerdì 20 e sabato 21 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in Piazza Sant’Antonio Nuovo sarà allestito un punto informativo con occhiali alcolvista e simulatore di guida - ACI e Polizia Locale

Giovedì 26 aprile, alle 10.15 per gli studenti e alle 17 per i genitori, andrà in scena al Teatro Verdi di Muggia lo spettacolo “Volevo tanto dirti che…”, messo in scena dagli studenti dell’Istituto comprensivo “G. Lucio” e organizzato dall’associazione As.Tr.A. in collaborazione con Pino Roveredo.