Voglio rispondere a quanto viene riportato sui social in questi giorni in merito alla riorganizzazione del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di ASUITs.

La scelta, decisa e condivisa con il direttore del servizio, ha permesso di migliorare l’efficienza e la privacy dei pazienti. In particolare abbiamo ridotto le attese di un’ora per i codici verdi, che sono l’80% degli accessi al Pronto Soccorso, questo grazie alla riorganizzazione complessiva del sistema. L’assistenza diretta da parte degli accompagnatori/ parenti non è stata negata in assoluto, ma filtrata! Nessuna contenzione per nessuno, siamo uno degli ospedali in Italia liberi da contenzione per i pazienti!

Come ho già dichiarato in questi giorni, la riorganizzazione andrà avanti e sono ovviamente disponibile ad accogliere suggerimenti per migliorare la permanenza dei pazienti e il collegamento con le loro famiglie, che sono parte della cura!

I suggerimenti possono essere inviati all’Ufficio Relazioni col Pubblico di ASUITs:

email: Gestione.reclami@asuits.sanita.fvg.it

telefono: 0403997180 lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Antonio Poggiana

Commissario Straordinario ASUITs