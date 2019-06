Riparte l’attività cardiologica a Muggia

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica la riapertura dell’attività di visita e controlli cardiologici presso il Distretto 3 di Muggia. In questi mesi con grande impegno da parte dell’azienda, alcune problematiche sono state risolte, rendendo possibile la riapertura dell’ambulatorio cardiologico di Muggia una volta al mese già dal periodo estivo.

Attraverso il CUP aziendale è possibile prenotare le prestazioni, su richiesta dei medici di medicina generale, così come rimane sempre disponibile la SC Cardiovascolare per prestazioni cliniche e strumentali in tutti gli altri giorni dell’anno. Con questo sforzo l’ASUITS riconferma la sua attenzione ai bisogni sanitari dei cittadini.

Per informazioni di carattere generale sui servizi sanitari è possibile contattare il Numero Verde Sanità 800991170 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 o consultare il sito internet www.asuits.sanita.fvg.it .