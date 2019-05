Si è tenuta oggi, presso la Direzione di ASUITs, una conferenza stampa in merito ai lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Cattinara in cui è stata annunciata la sottoscrizione del provvedimento di risoluzione contrattuale con l’Associazione Temporanea di Imprese da parte dell’ASUITs.

Nel tempo la situazione ha raggiunto quello che il Commissario Straordinario di ASUITs Antonio Poggiana ha descritto come “punto di sella”, cioè quel punto in cui non si va né su né giù, né avanti né indietro. Pertanto, in relazione all’interesse pubblico da perseguire e nella necessità di tutela dell’Amministrazione, si è resa improcrastinabile la risoluzione dal rapporto contrattuale.

Considerata l’assoluta incertezza, valutata sia riguardo ai tempi occorrenti per l’avvio delle opere sia relativamente al buon esito del confronto con l’Associazione Temporanea di Imprese, l’Amministrazione ha deciso di concludere il rapporto contrattuale.

L’appalto è di 140 milioni complessivi di cui 110 milioni per progettazione, lavori (107 milioni) e oneri per la sicurezza.

Per questo intervento sono destinati i seguenti finanziamenti pubblici:

45,5 milioni fondi statali ex art. 20

14,1 milioni fondi ministero destinati al Burlo

80,4 fondi regionali dell’Assessorato Salute

che devono essere utilizzati entro tempi massimi definiti. Il rischio è che vengano revocati con conseguenti responsabilità di ordine contabile, economico ma soprattutto relative alla buona conduzione della “cosa pubblica”.

La normativa consente ora due strade: lo scorrimento della graduatoria oppure l’attivazione della garanzia globale che comporta il subentro di una nuova impresa già identificata in fase di gara. L’ASUITs si riserva una riflessione attenta per individuare l’opzione che garantisca le migliori condizioni in termini di velocità e qualità di realizzazione dei lavori.

La decisione verrà assunta nelle prossime settimane; nel mentre verranno completate le attività di competenza del Direttore Lavori e della Commissione Collaudo (30 giorni), la redazione dello “stato di consistenza” e la redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile, con espressa indicazione di quanto eseguito alla data di risoluzione e quanto previsto dal contratto.

A questi si aggiunge il verbale e l’ordine alla Associazione Temporanea di Imprese di sgomberare le aree di lavoro e riconsegnare la struttura.

Da parte dell’ASUITs c’è stata una continua volontà di trovare una soluzione e pertanto sono state concesse continue proroghe sui tempi di consegna.

La progettazione è risultata in modo importante carente sia dal punto di vista degli elaborati che progettuale e pertanto non risulta approvabile dalla commissione di collaudo e quindi non presentabile per le successive approvazioni.

Parallelamente sta proseguendo la riorganizzazione del Pronto Soccorso, già annunciata, che prevede una riorganizzazione degli spazi esistenti per in base ai codici di priorità e con un investimento tecnologico per una struttura rafforzata in termini di personale e strumentazione.

Il Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi ha sottolineato che verrà preferita la soluzione che consenta di accelerare i tempi di progettazione e avvio dei lavori per garantire i migliori tempi e condizioni di certezza rispetto a un’opera che interessa molto questa città e non solo. Questa vicenda infatti non riguarda solo l’ospedale, con tutte le complessità di un ospedale Hub, ma anche l’IRCCS Burlo Garofolo, con criticità che non possono essere considerate marginali.

Nel frattempo verranno attuate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali disagi, per dare risposta ai bisogni delle persone.

