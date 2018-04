Ristrutturazione Ospedale di Cattinara, chiusura percorso pedonale esterno

Si informa che il camminamento che collega il piazzale interno all'area esterna del Polo Cardiologico e Aule Didattiche (indicato con colore arancio nella planimetria) verrà accorpato all'area di cantiere a servizio dei lavori in corso presso i cinque piani alti della Torre Medica, e pertanto non sarà più percorribile né dal personale interno né dai visitatori.

Per consentire il collegamento pedonale in sicurezza dai carichi sospesi movimentati dalla gru installata nella suddetta area, è stata predisposta una copertura in prossimità della scalinata (indicata in blu nella planimetria) del percorso tracciato dalla segnaletica già presente; per indicare i percorsi alternativi sarà apposta apposita segnaletica avente scritta nera su sfondo giallo. Entro tale area è stato trasferito anche il punto blu fumatori già presente.

Per quanto riguarda invece il collegamento dal piazzale interno al Polo Cardiologico e Aule Didattiche per persone con disabilità motorie, questo sarà garantito da percorsi interni con superamento dei dislivelli mediante l'ascensore che collega Polo Cardiologico alla Radiologia al Pronto Soccorso.