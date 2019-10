Servizi amministrativi Distretto 3

L’ASUITs informa che i Servizi Amministrativi del Distretto 3 sono aperti al pubblico nella sede di Muggia solo il martedì dalle 8 alle 12 con accesso limitato a 30 numeri.

Nella sede di Valmaura le attività di sportello sono sospese. Si garantiscono esclusivamente le attività distrettualizzate su appuntamento:

rilascio attestati di diritto per frontalieri, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento al domicilio del datore di lavoro;

rilascio attestati di diritto, per motivi di distacco (lavoro/studio) con riferimento al domicilio/residenza "dichiarato";

rilascio codice ENI (Europeo Non Iscritto);

rilascio modello OBR 5: copertura di familiari all'estero (paesi dell'ex Jugoslavia non comunitari) di lavoratori stranieri in Italia;

rilascio autorizzazione all'acquisto di alimenti specifici a persone affette da malattie metaboliche; rilascio autorizzazioni per la fornitura di presidi per l'incontinenza e non (pannoloni, cateteri, sacche, ecc.);

Le attività già prenotate sono garantite fino ad esaurimento.

L’ASUITs si scusa per il disagio arrecato all’utenza e sta attuando le misure necessarie per ripristinare il servizio presso la sede di Valmaura il prima possibile.

Per le pratiche non distrettualizzate (come ad esempio rilascio tessere sanitarie, cambio medico, assicurazione sanitaria all'estero e per stranieri in Italia, registrazione esenzioni per patologia, emissione o riemissione della Carta Regionale dei Servizi) è possibile rivolgersi ai servizi amministrativi di qualsiasi Distretto.

L’elenco completo delle pratiche amministrative distrettualizzate e non distrettualizzate, sedi, orari e modalità di accesso sono pubblicati sul sito internet www.asuits.sanita.fvg.it seguendo il percorso Servizi -> Assistenza e cura -> Servizi Amministrativi nei Distretti.

CREAUS/PC