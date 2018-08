Servizio Civile Nazionale, 40 posti presso i Servizi di ASUITs per il 2018/2019

La Direzione dei Servizi Sociosanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che è stato indetto un nuovo bando di Servizio Civile Nazionale 2018/2019 per 282 posti come volontario, di cui 40 presso i nostri servizi. Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni per un impegno di 30 ore settimanali per la durata di 12 mesi, con un riconoscimento economico mensile di euro 433,80. Chi è iscritto all’Università ha diritto a crediti formativi (per la facoltà di psicologia dell’Università di Trieste) e anche il riconoscimento di tirocini.

I quattro progetti presentati dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata si riferiscono alle Microaree “Tutta mia la città 2. Costruire salute con le comunità nelle Microaree di Trieste” (20 posti), al Dipartimento di Salute Mentale ““Niente su di me senza di me” Co-produzione di reti per la prevenzione a percorsi nell’ambito dei servizi di salute mentale” (10 posti), al Dipartimento delle Dipendenze “Consumi a rischio e dipendenze. Promuovere salute attraverso gli interventi di prossimità, il supporto facilitante e lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale” (4 posti), all’ospedale Maggiore “Posso aiutarti? Accoglienza ed orientamento in Pronto Soccorso 2” (6 posti).

Le domande vanno presentate presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – Direzione dei Servizi Sociosanitari – Ufficio Servizio Civile in via Giovanni Sai, 1-3 (c/o parco di S. Giovanni) 34128 – Trieste, stanza 120 – 1° piano, entro le ore 18.00 del 28 settembre 2018 .

L'orario estivo di ricevimento delle domande è:

Lunedì e mercoledì 14:00 - 17:00

Martedì e giovedì 10.00 – 14.00

Apertura straordinaria dello sportello dalle ore 14.00 alle 18.00 venerdì 28 settembre 2018

Per informazioni telefonare al 040/399.5872 o al 320/6651593

Email serviziocivile@asuits.sanita.fvg.it

