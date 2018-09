Servizio Civile, quattro posti per il progetto Informacancro presso l'Oncologia di ASUITs

Il progetto Informacancro 2018, gestito dalla Federazione italiana del Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) ed a Trieste realizzato in collaborazione con la S.C. Oncologia di ASUITs, ha lo scopo di migliorare le condizioni umane di accoglienza e informazione per i malati di cancro e le loro famiglie, creando in tal modo un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani in tal senso e assicurando nel contempo le necessarie informazioni ai pazienti per affrontare la malattia e facilitare l’accesso ai benefici previsti dalle leggi dello stato e al mantenimento del posto di lavoro.

Il progetto si pone quale finalità il miglioramento dei servizi di informazione e di orientamento nonché il perfezionamento delle attività di sostegno psicologico all’ammalato ed alla sua famiglia. Si mira all’attuazione di una vera e propria alleanza terapeutica: attori dell’alleanza sono, oltre ai malati e alle loro famiglie, i Responsabili delle Strutture, il personale sanitario (medico specialistico, infermiere, psicologo, et.) ed in questo quadro si inseriscono anche i volontari del Servizio Civile.

L’associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) seleziona quattro volontari per il progetto Informacancro 2018, che opereranno presso il Punto di Accoglienza e informazione presente all’interno della S.C. Oncologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste. Il progetto, attivo da ben undici anni, si volge con modalità ormai consolidate: il ruolo dei volontari comprende attività di orientamento, informazione, supporto ai malati oncologici e ai loro familiari. La diagnosi di tumore rappresenta, infatti, uno degli eventi più stressanti nella vita di un individuo, poiché provoca spesso in modo brusco e inatteso uno sconvolgimento della persona sul piano personale, familiare, sociale e lavorativo.

La possibilità di ottenere una buona informazione e raggiungere quindi una maggiore consapevolezza delle dimensioni coinvolte dalla malattia, permette di superare l’isolamento e la discriminazione dei malati oncologici, vittime dello stigma negativo del cancro come malattia inguaribile e incurabile e consentire quindi una maggiore adattabilità alla malattia e a tutto ciò che essa comporta, per il paziente e per il suo sistema familiare.

I volontari, collaborando con l’equipe multidisciplinare, si adoperano per offrire alle persone ascolto e accoglienza, fornendo informazioni sugli effetti del cancro a livello personale, familiare, sociale, lavorativo ed economico, e dando la possibilità di esprimere i propri dubbi e i propri bisogni di sostegno e/o assistenza. Per rispondere anche ai bisogni di natura emozionale e sociale dei pazienti, i volontari collaborano nell’organizzazione di eventi che possono aiutare i malati a mantenere una buona qualità della vita e il tono dell’umore. Fra gli eventi a cui hanno collaborato durante i progetti precedenti, vi sono i gruppi psicoeducazionali e le giornate a tema quali quelle dedicate al “Sollievo”.

Sono previsti una formazione obbligatoria mirata ed intensiva (residenziale ed on line) ed un affiancamento formativo finalizzato all’acquisizione di competenze nell’area della comunicazione, cooperazione, coordinamento, diritto e conoscenze nell’ambito oncologico.

L’anno di Servizio Civile in Oncologia rappresenta per il volontario l’occasione di vivere un’esperienza arricchente dal punto di vista formativo e umano, dando modo di impegnarsi per il bene del prossimo, permette di acquisire competenze spendibili nel mondo sociale e in quello lavorativo, e di ottenere, per la durata annuale del progetto, una piccola base di indipendenza economica.

Il servizio civile prevede 30 ore di attività settimanali, distribuite su 5 giornate, per la durata complessiva di 12 mesi e prevede un assegno di 433,80 euro al mese.

Il bando è riservato ai giovani tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni.

Si può presentare domanda entro il 28 settembre 2018:

di persona presso l’Ufficio Protocollo dell’ASUITs in via del Farneto 3

con raccomandata a/r all’attenzione della dott.ssa Luisa Dudine c/o Direzione Medica Ospedale Maggiore

via PEC all’indirizzo asuits@certsanita.fvg.it

utilizzando gli appositi moduli scaricabili dai siti www.favo.it e www.infoserviziocivile.it, datati e firmati unitamente a copia di documento di validità e scrivendo sulla busta o nell’oggetto dell’e-mail “Bando Volontari Servizio Civile Nazionale - AIMaC in S.C. Oncologia”.

Per maggiori informazioni chiamare l’Ambulatorio di Psicologia ai numeri 040.3992561-040.3992868 o cell. 3297504012 o inviare una mail a luisa.dudine@asuits.sanita.fvg.it.

Presso i Servizi di ASUITs sono disponibili altri 40 posti per i progetti:

Tutta mia la città 2. Costruire salute con le comunità nelle Microaree di Trieste ” (20 posti);

” (20 posti); Niente su di me senza di me Co-produzione di reti per la prevenzione a percorsi nell’ambito dei servizi di salute mentale (10 posti);

(10 posti); Consumi a rischio e dipendenze. Promuovere salute attraverso gli interventi di prossimità, il supporto facilitante e lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale (4 posti);

(4 posti); Posso aiutarti? Accoglienza ed orientamento in Pronto Soccorso 2 (6 posti).

Le domande vanno presentate presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – Direzione dei Servizi Sociosanitari – Ufficio Servizio Civile in via Giovanni Sai, 1-3 (c/o parco di S. Giovanni) 34128 – Trieste, stanza 120 – 1° piano, entro le ore 18.00 del 28 settembre 2018.

L'orario estivo di ricevimento delle domande è:

Lunedì e mercoledì 14:00 - 17:00

Martedì e giovedì 10.00 – 14.00

Apertura straordinaria dello sportello dalle ore 14.00 alle 18.00 venerdì 28 settembre 2018

Per informazioni telefonare al 040/399.5872 o al 320/6651593

E-mail: serviziocivile@asuits.sanita.fvg.it

