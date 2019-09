SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (SEM 2019)

Numerosissimi gli appuntamenti a Trieste per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si terrà dal 14 al 16 settembre. ASUITs partecipa all’iniziativa in particolare con l’incontro di martedì 17 settembre “Prevenire è vivere - Cammina per la tua salute” , dalle16 alle 19 presso la Sala Tergeste di piazza dell’Unità d’Italia 4d.

Si tratta di un incontro pubblico su movimento e benessere in sicurezza, cura di ASUITS (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste), in collaborazione con LILT, Amici del Cuore, Dolce Cuore, Sweet Heart, ASD Benessere, Lunga Vita Attiva, Nuova Assodiabetici Trieste, Sweet team ANIAD FVG

Se prescritto su misura, il movimento agisce come una medicina: l’attività fisica fa bene in ogni fase della vita, favorisce una condizione di vasodilatazione che dura a lungo e agisce a livello cardiovascolare e neuropsicologico, migliora il metabolismo e previene le neoplasie, calma lo stress e migliora il tono dell’umore.

Interverranno :

Andrea Di Lenarda, SC Cardiovascolare e Medicina dello sport, ASUITs

Bruna Scaggiante, Presidente LILT – Sezione Provinciale di Trieste

Silvana Cum, dietista, ASUITs

Tiziano Agostini, UNITs, Presidente CUS Trieste

Non è necessaria la registrazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info:

www.cardiodiabete-ts.it

donatella.radini@asuits.sanita.fvg.it

CREAUS/PC