Torna la Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

– Promossa dalla Lilt, torna in ottobre su tutto il territorio nazionale e anche a Trieste la Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Claim di questa 27.a edizione, il cui target principale è rappresentato dalle giovani donne, è “la prevenzione non ha età”, con l’invito “inizia subito a proteggerti dal cancro al seno” e hashtag #vivilrosa. Testimonial d’eccezione la conduttrice e attrice Belen Rodriguez.

Cerimonia in Comune e illuminazione di Ponte Curto

Nastro Rosa 2019 si aprirà ufficialmente a Trieste martedì 1 ottobre con una cerimonia in programma nella sala del Consiglio comunale con inizio alle ore 17.00. Interverranno per il Comune l’assessore ai Servizi e Politiche sociali Carlo Grilli e l’assessore alle Pari Opportunità e Grandi Eventi Francesca De Santis, la presidente della Lilt Trieste Bruna Scaggiante e per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste il Vicecommissario Straordinario per l’Area Sanitaria Adele Maggiore e il Vicecommissario Straordinario per l’Area Sociosanitaria Mara Pellizzari.

Verrà presentata in anteprima la ricerca sostenuta dalla Lilt Trieste sulla biopsia liquida per

identificare i tumori alla mammella: è la nuova linea di frontiera della scienza che mira a identificare e seguire i tumori a scopo diagnostico e terapeutico a partire da un semplice prelievo di sangue.

A seguire, al tramonto, ci sarà la ormai tradizionale e simbolica illuminazione in rosa del Passaggio Joyce (ponte Curto) e l’apposizione dei fiocchi rosa per testimoniare l’importanza della diagnosi precoce e a ricordo di tante donne. Il ponte rimarrà acceso di rosa per tutto il mese, grazie alla sensibilità del Comune, per ricordare a tutte le donne di fare prevenzione.

Patrocinano l’iniziativa l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Trieste, FederSanità ANCI FVG, l’Ordine dei Farmacisti di Trieste, l’Associazione Italiana Donne Medico, L’Associazione Mogli Medici Italiani, l’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetto.

Il tumore metastatico della mammella

Quest'anno la campagna affronterà per la prima volta anche il tema delle donne con tumore metastatico della mammella. Appuntamento sabato 12 ottobre alle ore 17.00 all’Auditorium del Museo Revoltella con la proiezione del cortometraggio “La notte Prima, alla presenza straordinaria della regista, Annamaria Liguori, a cui seguirà una tavola rotonda/dibattito “Con-Vivere e Vivere con il Tumore al Seno Metastatico”. L’evento è promosso dalla Lilt in co-organizzazione con l’Assessorato Politiche Sociali del Comune, la Breast Unit di Asuits e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste ed è sostenuto da Europa Donna.

Visite senologiche

Come ogni anno sono previste visite senologiche gratuite di prevenzione, a cura della dottoressa Carla Dellach. Sono rivolte alle donne residenti nella provincia di Trieste, ancora escluse dal programma regionale di screening: priorità alla fascia di età 35-49 anni e a chi non ha usufruito delle visite durante la campagna 2018.

Verranno garantite 100 visite. Gli appuntamenti saranno gestiti dalla segreteria Lilt a partire dall’1 ottobre telefonando al numero 040 398312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

La presenza in Barcolana e il Nordic walking

Anche in questa edizione della Campagna Nastro Rosa non mancherà la presenza in Barcolana con il supporto del team in rosa dell'equipaggio dell'UFO Poison, che promuove l'importanza della prevenzione per tutte le donne, in particolare per le più giovani. Infine, come ogni anno, viene organizzato nelle giornate di martedì 8 e venerdì 11 ottobre il nordic walking "in rosa", dedicato alle donne che desiderano imparare le basi della camminata nordica, a cura dell’associazione Nordic Walking Duino - I sentieri del cuore di A&D. Ritrovo al parcheggio del Sincrotone alle ore 15.00. Per informazioni e adesioni chiamare la segreteria Lilt a partire dall’1 ottobre telefonando al numero 040 398312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.