Trasferimento Accettazione Amministrativa dell'Ospedale di Cattinara

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che, dal 12 giugno, a seguito di una riorganizzazione nell’Ospedale di Cattinara, l’Accettazione Amministrativa viene trasferita al piano terra in atrio centrale, nella sede dell’ex centro prelievi, adiacente al CUP. Per consentire lo spostamento, mercoledì 12 giugno, l’Accettazione Amministrativa chiuderà il servizio alle 13 per riprenderlo giovedì 13 giugno nella nuova sede, osservando i consueti orari. Rimangono invariate le utenze telefoniche.