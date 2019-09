Trasferimento Gruppo Psicologia Specialistica contro maltrattamento e abuso.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che dal 12 al 19 settembre, l’attività del Gruppo di Psicologia Specialistica contro il Maltrattamento e l’ abuso,GPS MalAb, verrà temporaneamente sospesa per consentire il trasferimento, dalla attuale sede di via Giusti 2/a, alla nuova sede di via Nordio 15, piano terra. Si segnala inoltre che dal momento del trasferimento, il gruppo GPS Mal.Ab., cambierà numero telefonico: il nuovo numero sarà: 0403992479.