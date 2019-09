Trasferimento RSA San Giusto

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che dal 20 settembre, la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) San Giusto, verrà trasferita da via Pascoli 31 (Itis), all’Ospedale Maggiore, primo piano, lato via Gatteri. Per accedere alla Residenza, che si trova a sinistra della Chiesa salendo le scale, bisognerà utilizzare l’entrata principale di Piazza Ospitale; di notte e nelle giornate festive si potrà accedere dal Pronto Soccorso di via Gatteri. I numeri telefonici: Segreteria 0403992541 N° Fax 0403992549 CREAUS/GP